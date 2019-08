Bassist Larry Taylor ist im Alter von 77 Jahren verstorben. (Marc Marnie/Getty Images)

Larry Taylor, Gründungsmitglied von Canned Heat, ist tot. Das verkündete die legendäre Band auf ihrer Facebook-Seite. Demnach starb Taylor am Montag im Alter von 77 Jahren. Taylor hatte zwölf Jahre gegen eine Krebserkrankung gekämpft, der er schließlich erlag. „Larry erzählte tolle Geschichten, lustige Witze, war ein Essensliebhaber, sammelte Wein, Platten und Rockposter“, erinnert sich Canned-Heat-Manager Skip Taylor, der nach eigenen Angaben 54 Jahre mit dem Verstorbenen befreundet war.

Auch wenn er immer wieder mit anderen Musikern spielte: Bekannt wurde der Bassist Larry Taylor vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Canned Heat. Gemeinsam mit Bob „The Bear“ Hite und Alan „Blind Owl“ Wilson gründete er die Band 1965 in Los Angeles, vier Jahre später standen sie gemeinsam in Woodstock auf der Bühne. Eine der bekanntesten Songs der Band aus jenen Jahren ist „Going Up the Country“ vom Doppelalbum „Living the Blues“.

Taylor, auch bekannt unter seinem Spitznamen „The Mole“ („der Maulwurf“), spielte mit unzähligen Musiklegenden, etwa mit Albert King, Solomon Burke, JJ Cale, Ry Cooder, John Lee Hooker und Tom Waits. Zusammen mit Waits nahm er mehrere Alben auf, außerdem stand er regelmäßig mit ihm auf der Bühne.