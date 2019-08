Kann von Stillleben bis hin zu quirligen Adventure-Spielen alles: Media Molecules Game- und Kreativ-Baukasten "Dreams". Der Jury der Gamescom war das ungewöhnliche Spielerlebnis den Hauptpreis der Messe wert. (Medial Molecule / Sony)

Bereits vor der Kölner Spielemesse Gamescom legte eine Experten-Jury zahlreiche Preisträger in verschiedenen Games-Kategorien fest. Die waren dadurch allesamt Anwärter auf den begehrten Hauptpreis „Best of Gamescom“, der allerdings erst am letzten Messetag verliehen wurde. Über die begehrte Auszeichnung freuen darf sich der britische Entwickler Media Molecule mit seinem PS4-exklusiven Kreativ-Baukasten „Dreams“. Der gewann zuvor schon in den Kategorien „originellstes Spiel“ und „bestes PS4-exklusives Spiel“.

Ein weiterer wichtiger Preis ging an Gearbox: Das texanische Unternehmen überzeugte Messebesucher mit seinem durchgeknallten Loot-Shooter „Borderlands 3“ - der bekam deshalb die Publikums-Auszeichnung als „Most Wanted“-Spiel der Show.

Für ihren fantasievollen Messe-Auftritt belohnt wurde die Indie-Arena - ein Gemeinschaftsstand verschiedener Independent-Studios. Bester Aussteller der Messe wurde allerdings THQ Nordic. Dessen auf Mobile-Games spezialisiertes Studio HandyGames wurde außerdem mit einer Trophäe für das beste Mobile-Game bedacht. Anlass war die Handy-Version von „Battle Chasers: Nightwar“.

Einen Sonderpreis der Jury wiederum - der neugeschaffene „Heart of Gaming“-Award - gab es für das Thema Diversität. Insbesondere die gesteigerte Barriere-Freiheit für Gamer mit Einschränkungen hatte es den Juroren angetan.