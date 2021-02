Am Faschingsdienstag startete ProSieben mit der Musikshow "The Masked Singer". Die Auftaktfolge erreichte Traumquoten: Im Schnitt verfolgten 3,55 Millionen Zuschauer die Sendung. Am Ende musste Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die sich in dem Schweinekostüm verbarg, die Show verlassen. (ProSieben/Willi Weber)