Operndiva Anneliese (Hannelore Elsner, links) und ihre Tochter Susanne (Anneke Kim Sarnau) haben ein schwieriges Verhältnis. (ZDF / ORF / An der Gassen Film)

Die Münchener Lehrerin Susanne Neuendorff (Anneke Kim Sarnau) wäre gern mit ihrem Mann (Marcel Mohab) und den zwei Kindern unbeschwert gen Thailand in den Urlaub aufgebrochen, doch plötzlich steht ihre 72-jährige Mutter (Hannelore Elsner) vor der Tür. Nach einem Zusammenbruch kann sie nicht mehr alleine für sich sorgen. Was bei Ferien mit einem normalen „Muttermodell“ schon Probleme bereitet, wird bei den Neuendorffs zum Supergau. Anneliese Behrens, ehemalige Operndiva, ist ein Ekelpaket vor dem Herrn. Die bösartige Alte qualmt einem die Bude voll und hasst alles, was nach Zuwendung und Liebe in der Familie riecht, wie der Grinch das Weihnachtsfest. „Die Diva, Thailand und wir!“ ist eine eigentlich flache Komödie mit ein wenig Drama und schönen Asienbildern - vor allem jedoch zwei begnadeten Hauptdarstellerinnen. 3sat zeigt nun die Wiederholung des Films einen Tag nach dem ersten Todestag Hannelore Elsners. Die Schauspielerin verstarb am 21. April 2019.