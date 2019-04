War seit der ersten Folge im November 1981 bis 2018 mit an Bord des "Traumschiffs": Heide Keller als Chefstewardess Beatrice. In einem Interview missbilligt sie nun die aktuellen Casting-Entscheidungen für das ZDF-Kultformat. (ZDF / Dirk Bartling)

Sarah Lombardi - wer soll das sein? Heide Keller sorgt mit ihren Äußerungen in einem Interview mit der „Gala“ derzeit für Aufsehen. So beklagt sich die langjährige „Traumschiff“-Darstellerin über die aktuellen Castings bei dem ZDF-Kultformat: „Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient.“

Bislang sind der Schlagersänger und Moderator Florian Silbereisen (37) als neuer Kapitän sowie ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt (40) und die Sängerin Sarah Lombardi (26) in Gast- oder Nebenrollen bestätigt. „Sarah Lombardi? Die kenne ich überhaupt nicht“, ätzt die 77-jährige Keller, die fast vier Jahrzehnte als Chefstewardess Beatrice zur Crew des TV-Luxuskreuzers gehörte.

Auch Schlagerstar Helene Fischer (links) war in der Vergangenheit bereits in einer Gastrolle beim "Traumschiff" zu sehen. Wie Heide Keller das wohl fand? (ZDF / Dirk Bartling)

In Erinnerung an den verstorbenen „Traumschiff“-Erfinder sagt sie: „Ich hätte mir gewünscht, dass man mit dem Erbe von Wolfgang Rademann klüger und liebevoller umgegangen wäre.“ Aktuell könne man „nur hoffen, dass ein Wunder geschieht“ und das Format irgendwann zu altem Glanz zurückfindet. „Ich glaube nicht, dass alles, was anders wird, auch automatisch besser ist“, sagte sie im Hinblick auf die kontroversen Neubesetzungen.