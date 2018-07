Portugals Superstar Cristiano Ronaldo stellt EA vor Probleme. Der Grund: sein Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin. (EA)

Was passiert eigentlich mit den digitalen Pendants von Fußball-Promis, wenn die Spieler während der Vertragslaufzeit mit Lizenznehmern wie Electronic Arts oder Konami den Verein wechseln?

Im Falle des brasilianischen Superstars Neymar musste das Cover von Konamis „Pro Evolution Soccer 18“ per Photoshop-Nachbearbeitung geändert werden, um dem Rekord-Wechsel vom FC Barcelona nach Paris gerecht zu werden. Konamis Reaktion: Neymar wurde kurzerhand gänzlich vom Cover entfernt.

Hat überraschend das Trikot von Real Madrid gegen das von Juventus Turin eingetauscht: Cristiano Ronaldo. (Electronic Arts)

Droht Cristiano Ronaldo ein ähnliches Schicksal? Portugals Superstar kehrte seinem Verein Real Madrid den Rücken und wechselte jüngst für über 100 Millionen Euro Ablösesumme zu Juventus Turin. Ursprünglich sollte CR7 das Cover-Bild von „FIFA 19“ zieren, doch auf den aktuellen „Work in Progress“-Abbildungen der Verpackung ist bisher gar kein Fußballer zu sehen. Werden wegen des Transfers neue Foto-Shootings fällig? Wird das Trikot per Bildbearbeitung geändert? Oder wird Ronaldo am Ende gar komplett vom Cover entfernt? Bei einem Pressetermin, bei dem das neue „FIFA 19“ vorgestellt wurde, schwieg sich EA dazu noch aus.

Auch auf das Spiel selbst dürfte der Transfer des Superstars Auswirkungen haben: Schließlich soll im Story-Modus „The Journey“ das fiktive Nachwuchstalent Alex Hunter erstmals in der Champions League auflaufen - und dabei auf den mehrmaligen Weltfußballer Ronaldo treffen.

Ronaldos Rolle, hier in "FIFA 18", muss für "FIFA 19" komplett überarbeitet werden - vor allem im Story-Modus "The Journey". (EA)

Die Veröffentlichung von „FIFA 19“ ist für den 28. September geplant. Allzu viel Zeit haben die Entwickler nicht mehr, um auf die Veränderung reagieren zu können.