Zum Millionen-Seller in drei Tagen - und nach nur acht schon erfolgreicher als der Vorgänger: Rockstars Wild-West-Hit "Red Dead Redemption 2" hat sich bereits 17 Millionen Mal verkauft. (Rockstar Games)

„Red Dead Redemption 2“-Held Arthur Morgan reitet auf der Erfolgswelle: Sein Abenteuer ist schon jetzt erfolgreicher als der Vorgänger. Bereits vor einigen Tagen hat Hersteller Rockstar gemeldet, dass sein interaktiver Western in nur drei Tagen rund 725 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet und damit vermutlich seine Produktionskosten wieder rein geholt hat. Jetzt wurde bekannt, dass man fünf Tage später schon über 17 Millionen Exemplare verkauft hat - eine Zahl, an die der Vorgänger bis heute nicht heranreicht: Vom ersten „Red Dead Redemption“ hat Rockstar innerhalb von acht Jahren 15 Millionen Stück abgesetzt.

Immerhin handelt es sich bei den 15 Millionen Stück offenbar um den „Durchverkauf“ - also jene Anzahl an Exemplaren, die tatsächlich bei den Gamern gelandet ist. Die 17 Millionen Kopien von „Red Dead Redemption 2“ dagegen beziffern scheinbar nur den „Reinverkauf“ und damit die Stückzahl, die Hersteller Rockstar an den Handel ausgeliefert hat.

Ist bis heute 15 Millionen Mal über die Ladentheke gegangen: das erste "Red Dead Redemption" für PS3 und Xbox 360. (Rockstar Games)

Doch so oder so wäre der Action-Western nicht der erfolgreichste Spiele-Start in der Geschichte des US-Studios: „GTA 5“ knackte während seiner ersten drei Verkaufstage bereits die Milliarden-Grenze. Moderne Ganoven sind bei den Kunden also offenbar immer noch beliebter als ihre Vorläufer aus dem Wilden Westen.