35 Meter hoch, 20 Meter breit und 20 Meter tief soll es werden: Das "Projekt Trumpmore" will das Gesicht von US-Präsident Donald Trump für knapp eine halbe Million Dollar in einen Eisberg schnitzen lassen. Die Gruppe, bestehend aus finnischen Umweltaktivisten hat sich zum Ziel gemacht, so die kontroverse Diskussion mit dem Präsidenten um den Klimawandel zu beenden. Trump hatte in seinem Wahlkampf mehrmals angezweifelt, dass es eine von Menschen verursachte Klimaerwärmung gibt.

Auf ihrer Website schreiben sie dazu "Lasst uns das größte jemals gesehene Eis-Monument errichten, um zu überprüfen, ob der Klimawandel real ist".

Nicolas Prieto, Vorsitzender der Gruppe, sagt in einer kürzlich erst veröffentlichten Pressemitteilung : "Die globale Erderwärmung ist eines der wichtigsten Themen des heutigen Tages. Es gibt noch immer Menschen, die sich darüber Gedanken machen, ob es überhaupt ein richtiges Problem ist."

Ziel der Aktion

Das Ziel dieser Aktion ist es, das Monument für alle sichtbar zu errichten. Über einen Livestream im Internet soll dann der Schmelzvorgang des wissenschaftlichen Kunstprojekts live beobachtet werden können. Als Vorbild haben sich die Aktivsten den "Mount Rushmore" in den USA genommen, in den verschiedene US-Präsidenten hinein gemeißtelt sind. Bereits 2017 hatte Trump angekündigt, darüber nach zu denken als fünter Präsident neben Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson und Theodore Roosevelt in dem Memorial verewigt zu werden.

Das Projekt sammelt zur Zeit Geld für seine Aktion. (http://projecttrumpmore.com/)

Doch wo genau die Skulptur stehen soll, ist noch nicht klar. Zur Zeit sind die Aktivisten noch auf der Suche nach einem geeigneten Eisberg. Was jedoch fest steht ist, dass das Gesicht von Trump in den arktischen Gletscher gemeißelt werden soll. Denn dort seien die Auswirkungen der Klimaerwärmung besonders konkret zu beobachten.