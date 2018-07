Der "Trump-Ballon" ist in der Luft. (Kirsty O'connor/ dpa)

Die Proteste gegen den Besuch von US-Präsident Donald Trump in London haben am Freitag an Fahrt aufgenommen. Mehrere Demonstrationszüge setzten sich am frühen Nachmittag durch die Innenstadt in Marsch. Aufgerufen dazu hatten unter anderem Gewerkschaften, Menschenrechtsaktivisten und religiöse Gruppen. Sie werfen Trump unter anderem Sexismus, Rassismus und Hass auf Homosexuelle vor. Mit Slogans wie "Trump nicht willkommen" oder "Weg mit Trump" machten sie ihrem Unmut über den US-Präsidenten Luft.

Insgesamt wurden nach Abgaben der Initiative "Stop Trump" am Freitag etwa 100.000 Trump-Gegner in der britischen Hauptstadt erwartet. Hunderte hatten sich bereits am Vormittag auf dem Parliament Square versammelt und beobachtet, wie ein etwa sechs Meter großer Helium-Ballon in Form eines Trump-Babys in Windeln über dem Platz schwebte. Seit dem Vormittag fliegt der Ballon in der Nähe des englischen Parlaments. Er soll US-Präsident Donald Trump als schreiendes Baby darstellen; die Organisatoren verstehen die Aktion als "friedlichen Protest" gegen den Besuch Trumps in Großbritannien, der diesen Freitag stattfindet. Der Präsident wird nach seinem Termin mit Premierministerin Theresa May auch die Queen treffen. Die Initiatoren der Idee hatten zuerst keine Erlaubnis bekommen, da der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ihren Protest nicht anerkennen wollte.

Diese Entscheidung wurde allerdings wieder zurückgenommen. Grund dafür könnte auch eine Petition sein, die von mehr als 10.000 Menschen unterschrieben wurde, damit der Ballon doch fliegt. Eine andere Petition, die das verhindern wollte, hatte rund 5800 Unterschriften gesammelt. Das Geld für die Aktion wurde über Crowdfunding eingenommen. So kamen mehr als 21.000 Pfund zusammen, von denen aber ursprünglich nur rund 1000 gebraucht wurden. Mit dem restlichen Geld soll der Trump-Ballon zu weiteren Besuchen des Präsidenten in andere Länder geschickt werden. Der Ballon ist sechs Meter hoch und hat für zwei Stunden die Flugerlaubnis bekommen. (hee)