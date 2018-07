Der Trump-Ballon der Organisation (https://www.crowdfunder.co.uk/trump-baby)

Kommende Woche wird in London ein großer Ballon in der Nähe des englischen Parlaments fliegen. Er soll US-Präsident Donald Trump als schreiendes Baby darstellen; die Organisatoren verstehen ihn als "friedlichen Protest" gegen den Besuch Trumps in Großbritannien am 13. Juli. Der Präsident wird neben Premierministerin Theresa May voraussichtlich auch die Queen treffen. Die Initiatoren der Idee hatten zuerst keine Erlaubnis bekommen, da der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ihren Protest nicht anerkennen wollte.

Nun wurde die Entscheidung allerdings zurückgenommen. Grund dafür könnte auch eine Petition sein, die von mehr als 10.000 Menschen unterschrieben wurde, damit der Ballon doch fliegt. Eine andere Petition, die das verhindern will, hat rund 5800 Unterschriften gesammelt. Das Geld für die Aktion wurde über Crowdfunding eingenommen. So kamen mehr als 21.000 Pfund zusammen, von denen aber ursprünglich nur rund 1000 gebraucht wurden. Mit dem restlichen Geld soll der Trump-Ballon zu weiteren Besuchen des Präsidenten in andere Länder geschickt werden. Der Ballon ist sechs Meter hoch und darf für zwei Stunden in die Luft gehen. (hee)