Madeleine Peyroux - Anthem (Decca)

Die Amerikanerin Madeleine Peyroux gehört zu den großen zeitgenössischen Sängerinnen, die man gerne in die Schublade „Jazz“ wegsortiert. Darin lebt die 44-Jährige aus den Südstaaten - übrigens recht gut - mit Kolleginnen wie Norah Jones, Diana Krall oder Melody Gardot. Für Peyroux' achtes Album „Anthem“ greift die Bezeichnung Jazz allerdings viel zu kurz. Auch wenn der gediegen edle Sound, produziert wie immer von Joni Mitchells Ex-Ehemann Larry Klein, Entspannung vorgaukelt: „Anthem“ ist eine bittere Bestandsaufnahme der amerikanischen Wirklichkeit im zerrütteten Land Donald Trumps.

„Anthem“, das sind 13 Song- und Soundperlen, die den Hörer in Blues, Jazz und klugem Hymnen-Pop wie von Leonard Cohen baden lassen. Manchmal stammt er sogar vom Meister der Gefühlsambivalenz selbst: Der Titelsong ist eine Coverversion des Cohen-Stückes „Anthem“, das 1992 auf dem Album „The Future“ erschienen ist. „There's a crack in everything, that's how the light gets in“, heißt es darin wunderbar doppelbödig. Um die Dialektik des Schönen und Schmerzhaften geht es auch in den anderen Liedern, die Peyroux mit ihrer Band während der heißen Phase der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Herbst 2016 schrieb und aufnahm.

Fast schon prophetisch ist das Album „Anthem“ ein Abgesang auf das neue Amerika unter einer von jeglicher Moral befreiten Führung. „Ich suchte nach Liedern, die davon erzählen, wie man heute mit dem Leben auf dieser Welt umgehen soll“, sagt die 44-jährige Songwriterin über ihr bisher größtes Projekt. „Es sind Lieder über Armut, Immigration, innere Konflikte, seelische Krankheit. Wir nahmen eine sehr fröhliche, positiv klingende Platte auf, während wir sehr viel über all diese schlimmen Dinge sprachen und diskutierten.“

Tatsächlich ist es der Gegensatz zwischen exzellenter, durchaus fordernder Lyrik und maximal abgehangener Musik, der den Reiz des neuen Peyroux-Albums ausmacht. Einer Musik, die in Sachen Klang und Arrangement wie fast immer beim Edelproduzenten Larry Klein zum Besten gehört, was moderne Interpretationen alter amerikanischer Musiktradition hergibt: Das Stück „The Ghost Of Tomorrow“, das an einen schwerschädeligen Barabend im alten New Orleans erinnert, ist in Wirklichkeit eine feine Lebensbilanz der Enttäuschung. „Party Tyme“ klingt wie eine Mischung aus Sade und Steely Dan, erzählt aber von Drogensucht und Geisteskrankheit.

Auch „Brand New Deal“ groovt mit „Southern“-Boogie-Appeal cool vor sich hin, dabei handelt der Titel davon, dass es im Land der Freien eigentlich nur noch heißt: jeder gegen jeden. „Anthem“ ist kein Album, dessen Tiefe sich dem oberflächlichen oder an neuen, coolen Sounds interessierten Hörern sofort erschließt. Dafür klingt es vordergründig zu glatt. Hingegen werden Fans von Peyroux vielleicht nur den luftig edlen Larry-Klein-Sound und die wie immer fantastisch phrasierende Stimme Peyroux' genießen wollen. Wer noch mehr von Musik will, kann in dieser Songsammlung über den amerikanischen Albtraum der Gegenwart allerdings noch mehr Kunst herausholen. Zu absolut toller und dabei meist uramerikanischer Musik übrigens. So geht Dialektik im Pop.