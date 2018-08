Überraschung: Mit "Life is strange"-Staffel 2 verabschiedet sich Entwickler Dontnod von seinen beiden Heldinnen Max und Chloe. (Dontnod Entertainment / Square Enix)

Angekündigt haben Entwickler Dontnod und Publisher Square Enix die zweite Staffel ihres Serien-Adventures „Life is strange“ schon vor Längerem, aber Details ist man den Fans bisher schuldig geblieben. Kürzlich hat man die kostenlose Extra-Episode „Die Abenteuer von Captain Spirit“ veröffentlicht, die eine Art erzählerisches Bindeglied zwischen der ersten und der zweiten Season darstellen sollte. Besonders neugierig waren Fans des Vorgängers allerdings, wie es denn nun mit den beiden Heldinnen Max und Chloe weitergehen sollten - immerhin mündete die erste Staffel in zwei alternative Abspann-Sequenzen.

Die Antwort: gar nicht. Ein zur gamescom in Köln veröffentlichter Story-Trailer enthüllte stattdessen die beiden neuen „Life is strange“-Helden. Anstelle der Freundinnen Max und Chloe sind diesmal der 16 Jahre junge Sean und sein neunjähriger Bruder Daniel am Drücker: Nach einem tragischen Ereignis in ihrer Heimatstadt flüchten die beiden in Richtung Mexiko, um dort ein neues Leben zu beginnen.

Stattdessen rückt ein brüderliches Gespann in den Vordergrund: Sean und sein kleiner Bruder Daniel flüchten aus ihrer Heimatstadt nach Mexiko. (Dontnod Entertainment / Square Enix)

Dem Trailer zufolge eine tragende Säule: paranormale Fähigkeiten, die das Gameplay und die möglichen Entscheidungspfade maßgeblich beeinflussen. Wie genau die aussehen, erfahren Fans spätestens am 27. September: Dann erscheint die zweite „Life is strange“-Staffel für PC, PS4 und Xbox One.