An der Lungeninfektionskrankheit Tuberkulose waren in Baden-Württemberg vor kurzem vier Schüler erkrankt. (Silas Stein / dpa)

Vor Kurzem erkrankten an einer Schule in Baden-Württemberg vier Kinder an Tuberkulose (TB) und mehr als 100 Kinder wurden infiziert. Sollte man sich nun Sorgen machen, dass die TB nach Deutschland zurückkehrt?

Kleinere Ausbrüche wird es leider in Deutschland immer wieder geben. Sie ändern aber nichts an der Tatsache, dass TB hierzulande eine seltene Erkrankung ist. Der Nachweis einer Infektion bedeutet lediglich, dass man ein Risiko trägt, krank und möglicherweise auch ansteckend zu werden. Noch bis nach dem 2. Weltkrieg war das anders: TB war eine der Haupttodesursachen in Deutschland. Mittlerweile gibt es Medikamente, die im Normalfall zur Heilung führen. Übrig geblieben ist dennoch die Angst vor dieser Erkrankung, die ehemals einem Todesurteil gleich kam. Die oft besorgten Reaktionen auf einen Tuberkuloseausbruch sind daher verständlich und sollten dazu führen, dass die Gesundheitsämter in ihrer wichtigen Funktion unterstützt werden. Sie sollten jedoch nicht zu irrationalen Reaktionen oder zur Stigmatisierung der Betroffenen verleiten. Das würde die Kontrolle eines Ausbruches schwieriger als notwendig machen.

In den Jahren 2014 und 2015 sind die Fallzahlen vorübergehend durch vermehrte Migration gestiegen. Dennoch ist die Erkrankung selten geblieben und es bestand nicht die Gefahr einer Rückkehr der Tuberkulose. Wir haben wir aus dieser Zeit gelernt, dass die weltweite politische Situation Einfluss auf die Fallzahlen in Deutschland hat. Daher sollten wir die Möglichkeiten erhalten, Tuberkulose in Krisenzeiten zu kontrollieren. Die Gesundheitsämter und die Ärzteschaft müssen darauf vorbereitet und entsprechend ausgestattet sein.

Ein „Insel-Denken“ wäre in Zeiten hoher Mobilität unangebracht, wenn es um eine Infektionserkrankung geht. Weltweit ist immer noch ein Viertel der Menschheit mit TB infiziert. Daraus entstanden im vergangenen Jahr 10 Millionen Erkrankungen und 1,6 Millionen Todesfälle weltweit. TB zählt damit als einziger Infektionserreger zu den zehn häufigsten Todesursachen. Medikamentenresistenzen breiten sich vor allem im Osten Europas aus und erschweren die Behandlung vielerorts. Auf diese weltweit bedrohliche Situation sollte sich unsere Aufmerksamkeit richten. Wir sollten unserer internationalen Verantwortung gerecht werden.

Wenn wir in Zukunft also wirklich einmal sagen wollen „Tuberkulose? Die gibt’s nicht mehr!“, müssen wir uns international engagieren und am gemeinsamen Ziel der Eliminierung mitwirken.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Infektiologe und Pneumologe und neben Klinik und Praxis seit 2012 im Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK) tätig.