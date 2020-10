Ruht Moschner, Moderatorin der neuen werktäglichen Reihe "Buchstaben Battle", attestiert sich selbst eine große Quizbegeisterung. (SAT.1)

Es ist die vorgezogene Feierabend-Phase im deutschen Fernsehen, in der man noch nicht weitreichende, im Familien- und Freundeskreis oft durchaus angestrengte Entscheidungen über die Gestaltung des Haupt-Programmabends treffen muss. Auf der sogenannten „Vorabend“-Programmschiene ist der Platz für leichte Unterhaltung, Serien-Dauerbrenner und gerne auch Quizsendungen. Gleich mit zwei der Letzteren geht SAT.1 ab sofort ins Rennen. Den Anfang macht um 18.00 Uhr Moderatorin Ruth Moschner und die neue werktägliche „Buchstaben Battle“-Reihe.

Darin geht es um ein Quiz-Spiel, das mal wieder unter Zeitdruck und selbstverständlich unter den Augen einer Öffentlichkeit stattfindet, die sich über kleine Patzer und Begriffstutzigkeiten gern freut. Moschner lässt zwei Teams im Buchstabier-Kampf gegeneinander antreten - jeweils bestehend aus einem „Normalo“-Kandidaten und zwei Prominenten. Die beiden Trios müssen in kürzester Zeit richtige Lösungsworte für Quiz-Aufgaben finden. Dabei geht es in der Vorrunde darum, wichtige Extra-Zeit fürs Finale zu erspielen. Im Endspiel treten dann die beiden „Normalsterblichen“, ohne Promi-Unterstützung, direkt gegeneinander an. Immerhin sind bis zu 10.000 Euro zu gewinnen.

Steven Gätjen modiert die neue werktägliche Showreihe am Vorabend. (SAT.1)

Ruth Moschner gesteht Rate-Sucht

„Ich liebe Quizshows und rate selbst schlichtweg alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist“, freut sich Ruth Moschner, die viele Zuschauer auch noch gut als Moderatorin der VOX-Sendung „Grill den Henssler“, aber zuletzt natürlich als „The Masked Singer“-Jurymitglied in Erinnerung haben dürften. Zudem saß sie regelmäßig im Rateteam der SAT.1-Vorabendshow „Genial daneben - Das Quiz“. „Bei 'Buchstaben Battle' war es direkt Liebe ab der ersten Fragerunde. Gute-Laune-TV pur“, sagt sie.

In der zweiten neuen Quiz-Show „5 Gold Rings“ fordert Steven Gätjen eine gute visuelle Auffassungsgabe ein. Und natürlich geht es auch in der neuen werktäglichen 19.00-Uhr-Showreihe, die zuvor schon mit einem „5 Gold Rings - Das große Promi-Special“ am Freitagabend vorgestellt wurde, um das Wissen und die Wissenslücken seiner Kandidaten. „Ich freue mich riesig, '5 Gold Rings' für SAT.1 zu moderieren, die perfekte Mischung aus Quiz und Spielshow“, meint der Routinier Steven Gätjen. „Ich bin mir sicher, dass es die Zuschauer zu Hause sofort fesseln wird.“

Ab sofort zeigt SAT.1 jeweils montags bis freitags um 18.00 Uhr eine neue Folge „Buchstaben Battle“, danach folgt jeweils um 19.00 „5 Gold Rings“.