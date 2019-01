Signe Heiberg übernimmt eine Episodenrolle bei "Rote Rosen". Ab März ist die Sopranistin in "Der Rosenkavalier" am Lüneburger Theater zu sehen. (ARD/Jochen Quast)

Eine einmalige Kooperation wird bald im TV zu sehen sein: Das Theater Lüneburg arbeitet mit der Telenovela „Rote Rosen“ (montags bis freitags, 14.10 Uhr, ARD) zusammen. In der Serie hatte sich Johanna Jansen (Brigitte Antonius) bemüht, die Finanzierung der Richard Strauss-Oper „Der Rosenkavalier“ gestemmt zu bekommen. Nun hat sie es geschafft - und tatsächlich: Ab März finden Fans und Interessierte das Werk auf dem Spielplan des Lüneburger Theaters. In der Fiktion und in der Realität.

Einige Mitglieder des „Rote Rosen“-Casts werden am Theater drehen, Bühnendarsteller werden wiederum vor der TV-Kamera stehen. Sopranistin Signe Heiberg übernimmt sogar eine Episodenrolle bei der ARD-Telenovela, sie wird bis zur Premiere des Stücks zu sehen sein. Die Dreharbeiten finden Anfang März statt.

Johanna Jansen (Brigitte Antonius) gelingt es bei "Rote Rosen", ihre Lieblingsoper zu finanzieren. (ARD/Thorsten Jander)

Meibrit Ahrens, die verantwortliche NDR-Redakteurin betont, „dass wir bei dem Theater Lüneburg und seinem Intendanten Hajo Fouquet sogleich eine große Bereitschaft und Lust verspürt haben, neue genreüberschreitende Ideen gemeinsam auszuprobieren“. Der Leiter des Theaters lobt die Zusammenarbeit ebenfalls und schwärmt „von den spannenden Dimensionen dieser Kooperation. TV-Fiction wird Theater-Realität; unser Haus ist immer offen für ungewöhnliche Ideen.“