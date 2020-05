"Kitchen Impossible" verlegt die nächsten Dreharbeiten mit Tim Mälzer in den deutschsprachigen Raum. (TVNOW)

Was macht Tim Mälzer, wenn er wegen der Gefahr durch das Coronavirus nicht mehr für „Kitchen Impossible“ durch die Welt reißen darf? Kann Steffen Henssler trotz hoher Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in seiner Show „Grill den Henssler“ gefahrlos gegen andere Promis antreten?

Die beruhigende Antwort für alle Fans der beiden VOX-Shows, die in diesen Zeiten schon auf so vieles verzichten müssen: Es geht weiter - wenngleich an die Situation angepasst. So produziert der Sender im Sommer sechs neue Folgen mit „Grill den Henssler“. Neben Steffen Henssler sind auch die Moderatorin Laura Wontorra und die Jury um Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes ist wie gewohnt dabei. „Da die Gesundheit aller Beteiligten für uns höchste Priorität hat, werden die Dreharbeiten unter Beachtung der aktuellen Vorgaben und erneut ohne Publikum stattfinden“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Mit Sicherheitsvorkehrungen in eine neue Sraffel: Steffen Henssler. (TVNOW / Philipp Rathmer)

„Zeichen der Solidarität“

Etwas schwieriger schien sich die Situation bei Tim Mälzers Show „Kitchen Impossible“ zu gestalten, schmeckt die Sendung doch deshalb so gut, weil es den Koch und seine Duellanten stets in unterschiedlichste Länder verschlägt. Doch auch hier hat VOX eine Lösung gefunden, wie die „Bild“ erfahren hat: „Als Zeichen der Solidarität und natürlich auch zum Schutz der Gesundheit aller am Dreh beteiligten Personen haben wir beschlossen, die Duelle der nächsten Staffel größtenteils in Deutschland und im deutschsprachigen Raum stattfinden zu lassen.“ Zudem hoffe das Team, wegen der bereits in Kraft getretenen und in Aussicht gestellten Lockerungen, die Dreharbeiten in den nächsten Wochen wieder aufnehmen zu können.

Nähere Informationen zu den Kontrahenten und Sendeterminen wurden zu beiden Sendungen noch nicht serviert.