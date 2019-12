Szenen wie diese mit Luis Suarez vom FC Barcelona laufen ab 2021 auch bei Amazon Prime. Der Anbieter sicherte sich die Übertragungsrechte der Champions League. (2019 Getty Images/David Ramos)

Es gleicht einer kleinen TV-Sensation: Ab 2021 läuft die Champions League auch bei Amazon Prime Video. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass der Streamingdienst sich die Übertragungrechte an den Spielen der Fußball-Königsklasse gesichert habe. Das berichtet der Mediendienst DWDL.

Damit berichtet hierzulande ab 2021 neben Sky und DAZN ein dritter großer Anbieter live von der Champions League. Gesichert haben soll sich Amazon dabei die Rechte am so genannten Paket A1, das unter anderem das Top-Spiel am Dienstagabend enthält.

Bereits seit 2017 können Kunden von Amazon Prime die Bundesliga als Audioübertragung verfolgen. Seit vergangenem Jahr zeigt der Streamingdienst in England auch die US-Open live.