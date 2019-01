Im Mai 2018 gab Sascha Hehn (links) bekannt, dass er "Das Traumschiff" verlassen wird. Übernehmen wird den Posten des Kapitäns Schlagerstar Florian Silbereisen, der bereits 2017 in einer Gastrolle als Offizier an Bord war. (ZDF / Dirk Bartling)

Was für eine Überraschung! Seit Anfang des Jahres schipperte „Das Traumschiff“ ohne Kapitän über die Weltmeere. Am 1. Januar 2019 lief die letzte Folge mit Sascha Hehn als Kapitän Victor Burger, danach hängte der Schauspieler seine Uniform nach fünf Jahren an den Nagel. Wer seine Nachfolge antritt, war selbst bei Drehbeginn der neuen Folgen Mitte Januar noch unklar.

Doch nun steht endlich fest, wer das Kommando auf der „MS Amadea“ übernehmen wird: Florian Silbereisen! Das bestätigte der Schlagerstar am Donnerstag (24. Januar) gegenüber „Bild“. „Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das 'Traumschiff' hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft!“, so der 37-Jährige.

Sascha Hehn (rechts) stieg nach der Neujahrsfolge 2019 aus dem "Traumschiff"-Ensemble aus. (ZDF/Dirk Bartling)

Florian Silbereisen: Schon lange Favorit fürs „Traumschiff“

Laut des Berichts war Silbereisen für das ZDF von Anfang an der Top-Favorit für die Rolle, allerdings habe es terminliche Probleme wegen der stets über einen längeren Zeitraum andauernden Dreharbeiten gegeben. Aus diesem Grund wird in der Folge, die an Ostern ausgestrahlt wird, zunächst Daniel Morgenroth als Erster Offizier das Ruder übernehmen, Silbereisen soll dann ab Weihnachten zu sehen sein.

Daniel Morgenroth (Bild) wird die Nachfolge von Sascha Hehn antreten - zumindest übergangsweise für eine Folge. Ab Weihnachten 2019 wird dann Florian Silbereisen den Kapitänsposten übernehmen. (Tom Maelsa/Getty Images)

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass der Volksmusik-Star auf der „MS Amadea“ anheuert. 2017 war Silbereisen bereits in einer Gastrolle als Offizier an Bord, damals an der Seite von Ex-Kapitän Hehn. Nun tritt der 37-Jährige in dessen Fußstapfen und wird damit der jüngste „Traumschiff“-Kapitän aller Zeiten.