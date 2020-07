Moderatorin Ruth Moschner stellt den prominenten Rateteams in "Wer sieht das denn?!" allerlei knifflige Fragen. (ProSieben / Bernd Jaworek)

In welcher Reihenfolge hat der Schuhplattler seine Körperteile berührt? Welche Farbe hatte der Ohrring der Sängerin? Und mit welcher Hand hat der Akrobat zuerst nach seinem Turngerät gegriffen? Fragen wie diese stellt die neue Show-Quiz-Show „Wer sieht das denn?!“ auf ProSieben.

Es ist eine ungewöhnliche Show, die die Moderatorin Ruth Moschner ihren prominenten Kandidaten präsentiert: Von Tänzern über Bands bis hin zu Trapezkünstlern präsentieren alle ihr Können in kleinen Performances. Im Anschluss müssen die beiden Teams knifflige Fragen zu dem eben Gesehenen beantworten. Nur wer richtig liegt und sich an jedes Detail erinnert, kann am Ende gewinnen.

"Wer sieht das denn?!" - Diese Frage stellen sich Moderatorin Ruth Moschner (Mitte) und ihre beiden Teams, bestehend auch Mario Basler (links) und Olivia Jones sowie Til Schweiger (zweiter von rechts) und Axel Stein (rechts). (ProSieben / Willi Weber)

„Das ist mit Sicherheit das spektakulärste, glamouröseste Quiz der Welt“, erklärt die 44-jährige Moschner. „Wenn Show und Quiz ein Kind hätten, käme das dabei heraus.“ Das neue Format beruht auf der Show „Watch!“ des kanadischen Distributors Media Ranch. Dieser hatte das Konzept im vergangenen Jahr an drei internationale Produktionspartner, unter anderem die Talpa Germany GmbH, verkauft.