Twitter hat erstmals einen von US-Präsident Donald Trump geteilten Tweet als manipuliert gekennzeichnet. (Manuel Balce Ceneta / dpa)

Da konnte der Social-Media-Abteilungsleiter im Weißen Haus in Washington der Versuchung wohl nicht widerstehen: Auf Twitter verbreitete Dan Scavino ein Video einer Wahlkampfrede des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden in einer verkürzten Form. Scavinos oberster Chef retweetete dessen Beitrag - doch Twitter war wachsam und kennzeichnete das geteilte Video mit einem blauen Kreis nebst blauem Ausrufezeichen und dem Hinweis: "Manipulated media".

Was war passiert? Im Originalvideo der Wahlkampfrede ist Joe Biden mit den Worten zu hören: "Wir können nur Donald Trump wiederwählen, wenn wir uns wirklich dieser Selbstzerstörung hier hingeben." Scavino setzte hinter den ersten sechs Wörtern das digitale Schnittmesser an - und so ist in seinem Tweet Biden nur mit "Wir können nur Donald Trump wiederwählen" zu hören. Es verwundert nicht, dass Trump diesen Tweet nicht nur sein Ego streicheln ließ, sondern ihn sogleich retweetete. Und damit eine Premiere anstieß - denn erstmals hat der Kurznachrichtendienst einen vom US-Präsidenten geteilten Tweet nun als manipuliert gebrandmarkt.

Twitter geht seit kurzem verstärkt gegen sogenannte Deepfakes und manipulierte Inhalte vor. Dan Scavino beteuerte übrigens, das Video nicht manipuliert, sondern lediglich gekürzt zu haben. Auf welcher Plattform? Auf Twitter.