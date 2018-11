Im virtuellen Foyer der auf 60 Minuten ausgelegten Escape-Erfahrung wählen die Spieler ihren Avatar und dessen Outfit. (Ubisoft)

Escape Rooms transportieren Knobel-Erlebnisse wie „Myst“ mithilfe abgeschlossener Räume, aufwendiger Kulissen und knackiger Puzzles in die reale Welt - darum erfreut sich die noch verhältnismäßig junge Event-Art auch in Deutschland wachsender Beliebtheit. In den Großstädten schießen Escape-Room-Ketten aus dem Boden.

Weil immer mehr Anbieter dafür auf die Implementierung von VR-Headsets oder Augmented-Reality-Elementen setzen, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Spielehersteller im großen Stil auf den Trend stürzen. Ganz vorne mit dabei ist französische Publisher Ubisoft, der mit seinen „Ubisoft Escape Games“ bald eine ganze Reihe von weltweit verfügbaren Escape-Room- und VR-Erfahrungen bereitstellen möchte.

Mit "The Lost Pyramid" startet Ubisoft eine ganze Reihe von weltweit installierten VR-Escape-Rooms. (Ubisoft)

Den Anfang macht man mit der an „Assassin's Creed: Origins“ gekoppelten Erfahrung „The Lost Pyramid“, die von Ubisofts deutschem Studio Blue Byte entwickelt wurde. Dabei erkunden zwei oder vier Spieler die Pyramide von Nebka, um dem antiken Bauwerk innerhalb einer Stunde wieder zu entkommen und ihm so viele Geheimnisse wie möglich abzuringen.

Auf der verlinkten Homepage findet sich eine Karte mit den zwölf in den USA und Europa aufgebauten Installationen des Pyramiden-Spiels, deutsche Interessenten halten sich dabei vorzugsweise an das „Adventure Castle“ in Hanau.