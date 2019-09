Erfolgreicher denn je: "Minecraft". (Microsoft / Mojang)

Bis vor einigen Jahren war Markus Perssons Aufbau-Hit „Minecraft“ noch in aller Munde - prominente Influencer wie der deutsche Youtube-Star Erik Range alias „Gronkh“ haben den Aufstieg des Spiels zusätzlich befeuert und verdanken umgekehrt auch ihre eigene Karriere dem kreativen Klötzchen-Bau. Doch seitdem Microsoft das Entwickler-Studio Mojang übernommen hat, wird es zunehmend still um den Titel.

Aber dieser Schein trügt: Gerade erst hat Mojangs amtierende Studio-Chefin Helen Chiang im Interview mit dem „Business-Insider“ verraten, dass der Titel in Wahrheit noch immer kräftig wächst. Nicht zuletzt den vielen verschiedenen Konsolen- und Mobile-Versionen des Spiels wäre es zu verdanken, dass „Minecraft“ im Jahr 2019 von durchschnittlich 112 Millionen Gamern im Monat gespielt wird. Oktober 2018 hieß es noch, jeden Monat würden 91 Millionen Spieler aufbrechen, um ihre Fantasie in Würfelformen zu pressen oder ums Überleben zu kämpfen.

Um seine Kunden bei der Stange zu halten und die Marke auszubauen, will Microsoft bald Spin-Offs veröffentlichen. Darunter das "Diablo"-ähnliche "Minecraft Dungeons" und... (Mojang / Microsoft)

Der ursprüngliche Indie-Hit ist also noch immer im Wachstum begriffen - auch wenn es sich (anders als früher) um eine eher stille Entwicklung handelt. Aber dabei soll es nicht bleiben: So will man der Marke schon bald mit dem Augmented-Reality-Game „Minecraft Earth“ den Rücken stärken. Aktuell befindet sich das für iOS und Android angekündigte Spiel noch in er Beta-Testphase. Zudem ist ein „Diablo“-ähnliches Action-Rollenspiel „Minecraft Dungeons“ in Arbeit.