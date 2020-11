Elyas M'Barek (Bild) könnte demnächst Joko Winterscheidts Job übernehmen: Der Schauspieler ist einer der Kandidaten in der neuen ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?". (Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Wie oft Joko Winterscheidt wohl die neue Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ moderieren wird? Denn drei Prominente und ein Wildcard-Gewinner haben die Chance, das Format zu übernehmen. Nun gab ProSieben die teilnehmenden Kandidaten bekannt: Winterscheidt wird in den fünf Folgen der neuen Show gegen Schauspieler Elyas M'Barek, Schauspielerin Palina Rojinski und Entertainer Thomas Gottschalk antreten. Außerdem hat auch ein wechselnder Wildcard-Zuschauer die Chance auf Winterscheidts Moderatorenjob.

„Palina Rojinski, Elyas M'Barek, Thomas Gottschalk - bei diesen starken Kandidaten muss Joko sehr aufpassen, dass ihm nicht die Show gestohlen wird“, ließ sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann zitieren. „Für unsere Zuschauer bedeutet es in jedem Fall Unterhaltung vom Feinsten - so oder so.“

Wer kann die neue ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" an sich reißen? Elyas M'Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk und die erste Wildcard-Kandidatin (von rechts) spielen um Joko Winterscheidts (links) Job als Moderator. (ProSieben/Claudius Pflug)

Die fünf Folgen werden ab Dienstag, 5. Januar 2021, ausgestrahlt - zur besten Sendezeit. Winterscheidt, der vor allem als Teil des Unterhaltungs-Duos „Joko und Klaas“ mit Klaas Heufer-Umlauf in ProSieben-Formaten zu sehen ist, verfolgt in seiner neuen Quizshow einen radikalen Ansatz: Der Moderator setzt nicht weniger als seinen eigenen Job aufs Spiel. Denn die neue Show zu gewinnen, hat gleich eine doppelte Bedeutung: Dem Sieger des Abends winkt nicht weniger, als in der darauffolgenden Ausgabe selbst die Show als Quizshow-Moderator präsentieren zu dürfen - und sie obendrein nach eigenen Wünschen umzugestalten.