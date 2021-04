Der Geochemiker Dr. Oliver Wiche (rechts) von der Technischen Universität Freiberg forscht am sogenannten Phytomining. Er will wissen, welche Pflanzen sich am besten für den Abbau von Metallen wie Geranium aus dem Boden eignen. (ZDF / Stefanie Fleischmann)

Die Herausforderungen könnten kaum größer sein: Die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung sichern, den Klimawandel stoppen und Ressourcen wie Seltene Erden möglichst umweltfreundlich abbauen. Wissenschaftler hegen die Hoffnung, dass die Wurzeln von Pflanzen all diese Wunderdinge vollbringen könnten. Erste Forschungsergebnisse stimmen zumindest positiv.

Der Film von Stefanie Fleischmann und Christina Gantner führt Beispiele auf, welche „Wunder unter der Erde“, so der Zusatztitel ihrer Wissenschaftsdokumentation im Rahmen von „WissenHoch2“ bei 3sat, möglich sein könnten. Bislang jedenfalls seien die Wurzeln ziemlich unterschätzt worden sein, heißt es. Denn sie sind kaum sichtbar. Und das, obwohl sie größtenteils die Hälfte der Masse einer Pflanze ausmachen. Zudem suchen sie im Boden aktiv nach Nährstoffen oder wehren Gefahren wie Krankheitserreger und Gifte ab.

Salzwiesen in den Niederlanden sollen die befürchteten Meeresfluten der Zukunft zumindest eindämmen. (ZDF / Christina Gantner)

Wie die Wurzeln wirken können, zeigen unter anderem die Ergebnisse von Prof. Tjeerd Bouma. Der Küstenökologe nennt sie „Retter in der Not“. Der Wissenschaftler hat entdeckt: Pflanzt man spezielle Gräser vor den Deichen, entsteht dort eine Salzwiese, die wie ein natürlicher Wellenbrecher wirkt. Zusätzliche Maßnahmen wie aufwendige und klimastrapazierende Bauten müssten fortan nicht mehr nötig sein.

Im Anschluss an die Wissenschaftsdokumentation am Donnerstagabend bei 3sat diskutiert Gert Scobel ein verwandtes Thema. Der Moderator kümmert sich um Pilze. Er sieht sie als „Die biologische Wunderwaffe“, wie seine Erkenntnissendung diesmal heißt. Vorgestellt wird unter anderem die Biotechnologin und Mikrobiologin Professor Vera Meyer. Sie erforscht an der TU Berlin die eindrucksvollen Eigenschaften der Pilze als Baustoffe und ist überzeugt, dass sie helfen können, den Übergang von einer erdölbasierten hin zu einer biologisch basierten Welt zu schaffen.