Romantische Überraschung zum Staffelfinale von "Bauer sucht Frau": Jörn und seine Oliwia haben sich verlobt. Im Staffelfinale der Kuppel-Show (Montag, 3. Dezember, 20.15 Uhr) präsentieren die beiden Verliebten Moderatorin Inka Bause sogar ihre Verlobungsringe. (MG RTL D / Andreas Friese)

Da hat Amors Pfeil aber voll ins Herz getroffen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Jörn hat in der aktuellen Staffel in Oliwia seine große Liebe gefunden. Jetzt sind die beiden sogar schon verlobt, wie RTL am Freitag bekannt gab. Im Staffelfinale der Kuppel-Show (Montag, 3. Dezember, 20.15 Uhr) präsentieren die beiden Verliebten Moderatorin Inka Bause ihre Verlobungsringe. „Ich habe auf jeden Fall die Liebe meines Lebens gefunden“, ist sich der namibische Famer Jörn sicher.

Nach der Hofwoche blieb die gebürtige Polin Oliwia noch zwei Monate auf der Farm, und wenig später besuchte das frisch verliebte Paar dann Oliwias Heimat in Zakopane. Dort lernte Jörn nicht nur die Eltern seiner großen Liebe kennen, er war auch beeindruckt von der Natur im Gebirgsort. Vor allem der See „Morskie Oko“ hat es dem 38-Jährigen angetan: „Die Natur und der Ausblick auf den See, der von diesem riesigen Bergen umgeben ist, das ist alles unbeschreiblich, wahnsinnig schön.“

"Ich habe auf jeden Fall die Liebe meines Lebens gefunden", ist sich der namibische Famer sicher. Auch Moderatorin Inka Bause (rechts) freut sich mit Jörn und Oliwia. (MG RTL D)

Die schöne Kulisse nutzte Jörn dann auch für seinen großen Moment: „Während Oliwia mit dem Selfiestick Fotos von uns machen wollte, habe ich ihr den Ring auf die Schulter gelegt. So hat sie ihn sozusagen zuerst durchs Smartphonedisplay gesehen, als sie versucht hat, von uns beiden ein Selfie zu machen!“ Ohne zu zögern, sagte Oliwia Ja, auch wenn sie Jörn gerne auf Knien gesehen hätte. „Ich war so aufgeregt und irgendwie zu verpeilt und habe das mit dem auf die Knie gehen einfach vergessen. Ich war in dem Moment und bin immer noch so unendlich glücklich, dass Oliwia Ja gesagt hat!“, gibt Jörn zu.