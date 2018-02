Einer der drei Angeklagten, Mahir A. (2.v.r), sein Rechtsanwalt Andreas Mroß (r), sowie weitere Prozessbeteiligte im Landgericht in Hamburg. (dpa)

Der 27-Jährige habe in seinem Letzten Wort eingeräumt, sich der Terrororganisation angeschlossen und sich auf deren Veranlassung auf den Weg nach Europa gemacht zu haben, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Seine 19 und 20 Jahre alten Mitangeklagten habe er allerdings bloß zufällig unterwegs getroffen. Sie hätten mit der Geschichte nichts zu tun, sagte der 27-Jährige am Dienstag. Zuvor hatten die Verteidiger in ihren Plädoyers Freispruch gefordert.

Den drei jungen Männern wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Urkundenfälschung vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft hat Haftstrafen gefordert, die von vier Jahren und drei Monaten bis acht Jahre reichen. Sie beschuldigt die Syrer, im Herbst 2015 vom Daesch nach Deutschland geschickt worden zu sein, um sich für Anschläge in Europa bereitzuhalten. Die Angeklagten waren im September 2016 in Flüchtlingsunterkünften in Großhansdorf, Ahrensburg und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Nach dem Geständnis des 27-Jährigen trat der Staatsschutzsenat erneut in die Beweisaufnahme ein. Ursprünglich hatte das Gericht bereits am übernächsten Freitag (23. Februar) das Urteil verkünden wollen. (dpa)