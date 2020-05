Rammstein mussten ihre für 2020 geplante Stadion-Tour absagen. Nun hat die Band verkündet: Alle Konzerte werden 2021 nachgeholt. (Jens Koch)

Wie alle anderen Künstler sind auch Rammstein von der Corona-Pandemie betroffen. Die Band hatte unlängst ihre komplette Stadion-Tournee gecancelt. Doch nach der schlechten Nachricht kommt nun recht überraschend eine frohe Kunde aus dem Hause Rammstein.

Nachdem Deutschlands derzeit größte Rockband ihre gesamte Stadion-Tour für 2020 Corona-bedingt absagen musste, wurden jetzt Nachholtermine genannt - und der Band gelang es tatsächlich, die komplette Tournee auf das kommende Jahr zu verlegen. Wie die Band in einem Facebookpost am Dienstagnachmittag mitteilte, werden alle bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit für die neu angesetzten Termine behalten.

Die Fans sind begeistert

Los geht es im Mai 2021 mit zwei Konzerten in Deutschland: Am 22. und 23. Mai 2021 gastieren Rammstein in der „Red Bull Arena“ in Leipzig - die Termine hätten eigentlich am 29. und 30. Mai 2020 stattfinden sollen. Eingeplant sind unter anderem Doppel-Termine in Stuttgart (31. Mai und 1. Juni 2021), Berlin (5. und 6. Juni), Düsseldorf (26. und 27. Juni), Hamburg (30. Juni und 1. Juli) und Zürich (5. und 7. Juli).

Bei den Fans sorgte die Nachricht für Begeisterung. Binnen weniger Minuten wurde der Facebook-Post mehrere hundert Male kommentiert.