Neubesetzung bei RTL-Daily "Alles was zählt": Birte Glang steht ab 26. November als Lena Öztürk vor der Kamera. Sie wird Nachfolgerin von Juliette Greco, die nach ihrer Babypause nicht zum Cast zurückkehrt. (Menschfotograf Michael Imhof)

Es ist Zeit für Veränderungen bei RTL-Daily „Alles was zählt“. Wie der TV-Sender bekannt gab, wird Schauspielerin Juliette Greco, die seit 2007 Teil des Casts war, nach ihrer Babypause nicht zur Sendung zurückkehren. Ihre Nachfolgerin in der Rolle der Fitnesstrainerin Lena Öztürk steht schon fest. Birte Glang wird ab 26. November vor der Kamera stehen.

Die 38-Jährige spielte in der Vergangenheit bereits in „Unter Uns“ und übernahm einst eine Gastrolle bei „GZSZ“. Für ihre neue Rolle verlagert Glang ihren Lebensmittelpunkt von Los Angeles zurück nach Deutschland. Ihrer neuen Aufgabe sieht sie mit Vorfreude entgegen: „In vielen Ansätzen der Rolle finde ich mich wieder. Ich bin selbst auch sehr fitness-orientiert und habe in Los Angeles einen Fitness-Guide für Mütter entwickelt.“ Außerdem erhoffe sie sich Geduld von den Fans, denn sie wolle „eine neue Lena kreieren, mit der jeder happy ist“.

Juliette Greco will fortan viel Zeit mit ihrem Mann Salvatore und ihren beiden Kindern Luana und Felice verbringen. „Ich habe mich dazu entschieden, meiner Familie ein Geschenk zu machen: Zeit. Leider hat das beruflich eine Konsequenz, und zwar dass ich AWZ schweren Herzens verlassen muss“, erklärte Greco.

Ob ihres Abschiedes gab sich die 37-Jährige wehmütig: „Ich werde so vieles vermissen. Angefangen mit dem Kantinen-Guten-Morgen-Brötchen, die Zeit bei meinen Maskenmädels, den Kostümcheck, den Gang zum Set, die Szenenarbeit mit meinen zauberhaften Kollegen vor und hinter der Kamera, bis hin zum Plausch am Empfang bevor es nach Hause geht.“