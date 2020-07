Helene Fischer, Traumfolie für viele Männer in Deutschland. Doch auf Platz 1 in einer aktuellen Umfrage kam sie nicht. (Alexander Koerner/Getty Images)

Der Star in meinem Bett - solche Träume haben ganz offensichtlich nicht nur Teenager. Doch von welchen Prominenten in Deutschland schwärmen die Menschen wirklich? Diese höchst subjektive Frage war dem Sender SAT.1 eine objektive Erörterung wert. Beim Meinungsforschungsinstitut Forsa, sonst unter anderem für Wahlumfragen zuständig, wurde eine repräsentative Erhebung in Auftrag gegeben. Nachdem vergangene Woche Schauspieler Elyas M'Barek als Frauenschwarm Nummer eins geadelt wurde, waren in der dritten und letzten Folge der Doku „So liebt Deutschland“ die weiblichen Stars an der Reihe. Die unverblümte Frage: „Mit welcher dieser 15 Promi-Frauen hätten Sie gerne Sex?“ 1.000 Männer gaben Auskunft.

Zur Auwahl standen: Influencerin Pamela Reif, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler, Comedienne Enissa Amani und Modelmama Heidi Klum - sie alle schafften es allerdings nicht unter die Top Ten. Dort rangieren Verwandlungskünstlerin Martina Hill (Platz 10), Fußballergattin Cathy Hummels (Platz 9), RTL-Moderatorin Nazan Eckes (Platz 8), Allround-Entertainerin Barbara Schöneberger (Platz 7) und „DSDS“-Gewächs Sarah Lombardi (Platz 6). Auf Rang 5 landetet mit Sophia Thomalla ein Star, den in der SAT.1-Doku nicht nur Matthias Mangiapane („Das tut mir driekt ein bisschen leid“) nach eigenem Ermessen „viel weiter vorne erwartet“ hätte. Claudia Obert gab zu Protokoll: „Mit der hätte ich gerne Sex.“ Auf Platz vier kommt den Forsa-Zahlen zufolge ProSieben-Moderatorin Palina Rojinski (Désirée Nick: „Wunderhübsch und so natürlich!“).

Lena Gercke kommt laut Zahlen einer repräsentativen Forsa-Umfrage auf Platz 2 in der Gunst deutscher Männer. (Getty Images)

Und ganz vorne landete ... natürlich Helene Fischer? Falsch gedacht. Auch wenn Jürgen Milski im SAT.1-Beitrag befindet: „Ich hätte sie gerne auf eins gesehen.“ Deutschlands Schlagersuperstar landete „nur“ auf dem Bronzerang. Vor ihr liegen in der Männergunst zwei Lenas: Ex-„GNTM“-Gewinnerin Lena Gercke kommt auf Platz zwei hinter ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut. Die 29-jährige Sängerin ist somit hochoffiziell Deutschlands begehrteste Prominente. Die „Experten“-Riege der SAT.1-Doku zeigte sich in weiten Teilen verblüfft. Stellvertretend Ex-Dschungelcamper Mangiapane: „Hätte ich niemals gedacht!“