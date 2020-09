Link greift wieder zum Schwert und mischt seine Gegner ordentlich auf. (Nintendo)

Dieses Spiel dürfte die Wartezeit auf den Nachfolger des Switch-Überfliegers „Zelda: Breath of the Wild“ erheblich kurzweiliger gestalten: Nintendo präsentierte überraschend einen neuen Ableger der auf Action getrimmten „Hyrule Warriors“-Reihe.

„Zeit der Verheerung“ soll dabei 100 Jahre vor „Breath of the Wild“ angesiedelt sein und erklären, welche Ereignisse sich damals zugetragen haben. Geneigte Switch-Besitzer versuchen in dem Prequel, das Königreich Hyrule in der Rolle von Link, Zelda und vielen weiteren bekannten Charakteren gegen den Dämon Ganon und seine Truppen zu verteidigen. Dazu nimmt es der Spieler in wahnwitzigen Massenschlachten, die sich beim Gameplay an die „Dynasty Warriors“ orientieren, mit Heerscharen von Widersachern auf. Jeder Held besitzt dabei unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten, deren Einsatz spektakulär in Szene gesetzt werden.

Schwerter, Bögen, Bomben - die Auswahl an Vernichtungswerkzeugen ist reichhaltig. (Nintendo)

Entwickler Koei Tecmo verspricht, eng mit dem Team von „Zelda: Breath of the Wild“ zusammenzuarbeiten, um nahtlos an den 2017 veröffentlichten Switch-Superhit anzuknüpfen.

Das Beste jedoch: „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ soll bereits am 20. November 2020 auf den Markt kommen.