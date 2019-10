Es gilt wieder die Normalzeit. (Ralf Hirschberger/dpa)

In der Nacht zu Sonntag sind die Uhren in Deutschland und den meisten Ländern Europas um eine Stunde von drei auf zwei Uhr zurückgestellt worden. Seitdem gilt wieder die Normalzeit - oft auch Winterzeit genannt. Über den Sinn der Umstellung wird seit langem gestritten. Die Europäische Union will sie abschaffen, umstritten ist aber, ob dann ständig die Winter- oder aber die Sommerzeit gelten soll. Die Deutsche Bahn meldete, die Umstellung sei problemlos verlaufe, es sei zu keinen Störungen gekommen.

Für einen technisch reibungslosen Ablauf der Umstellung sind die Experten der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig zuständig. Sie programmieren einen Zeitsender im hessischen Mainflingen, der das Signal zur Umstellung aussendet. Die Umstellung gibt es hierzulande seit 1980, sie ist in allen EU-Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt. (dpa)