Uli Hoeneß wird als RTL-Experte die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalelf analysieren. (2017 Getty Images/Johannes Simon)

Fußballlegende Uli Hoeneß wird sein umfangreiches Fachwissen fortan auf RTL teilen. Wie der Kölner Sender am Freitag bekannt gab, wird Hoeneß bei den bevorstehenden WM-Qualifikationsspielen als Experte auftreten. An der Seite von Moderator Florian König wird er dabei die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft, unter anderem gegen Rumänien und Nordmazedonien analysieren. Das erste Spiel gegen Island wird bereits am Donnerstag, 25. März, in Duisburg stattfinden.

RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den Partien der deutschen Nationalmannschaft der Männer im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2022 in Katar. Deshalb wird der Sender insgesamt zwölf Spiele des DFB-Teams, also alle Länderspiele außerhalb der diesjährigen EM, übertragen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie werden Hoeneß und König die Spiele aus dem Studio in Köln analysieren. Live vom Spielfeldrand berichten die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Der 69-jährige Hoeneß freut sich auf seine bevorstehende Aufgabe: „Wir alle wünschen uns, dass uns die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Auftritten begeistert - und sich natürlich für die anstehende Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich bin gespannt: Auf diese drei Spiele und meine neue Rolle.“ Wer ihn kenne, lässt sich der Ehrenpräsident des FC Bayern München weiter zitieren, wisse, dass er jede Aufgabe, die er annehme, zu 100 Prozent ausfülle. Das verspreche er auch in diesem Fall den Fans und Zuschauern zu Hause.

In der Gruppe J der bevorstehenden WM 2022 in Katar gilt die deutsche Nationalelf als klarer Favorit. Zu ihren Gegnern zählen neben den bereits genannten Ländern die Nationen Armenien und Liechtenstein.