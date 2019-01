Ob Sonja Zietlow und Daniel Hartwich schon jetzt einen Favoriten für den Dschungel-Thron haben? Die Teilnehmer einer Umfrage haben sich schon entschieden, wen sie gerne mit Krönchen sehen würden. (MG RTL D / Stefan Menne)

So wenig Prominenz war selten: Wenn am kommenden Freitag, 11. Januar, die Kandidaten ins RTL-Dschungelcamp ziehen, dürften wohl nur ganz aufmerksamen Lesern der Boulevardpresse die Namen der diesjährigen Teilnehmer bekannt sein. Immerhin: Einen Favoriten auf den Dschungelthron gibt es. Glaubt man einer Umfrage des Kreditportals smava mit 1.752 Teilnehmern, dann kann sich „GZSZ“-Darsteller Felix van Deventer in diesem Jahr die Dschungelkrone aufsetzen - 15 Prozent der Befragten trauen dem 22-Jährigen den Sieg zu.

Auf Platz zwei landet "Bachelor"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (elf Prozent), gefolgt von Olympiasiegerin Sandra Kiriasis sowie Schauspieler und Synchronsprecher Tommi Piper ("Alf) mit jeweils zehn Prozent. Die geringsten Chancen, die Ekelshow als Siegerin zu verlassen, hat der Umfrage zufolge Gisele Oppermann: Nur ein Prozent der Befragten traut dem 30-jährigen Model den Sieg zu.

Er ist der Favorit: Für viele ist Felix van Deventer nur Jonas Seefeld aus der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Deshalb sei das einer der Hauptgründe für seine Teilnahme: "Damit die Leute sehen, wie ich wirklich bin und was mich ausmacht." Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie gut oder schlecht die Dschungel-Zeit für das 22-jährige Camp-Küken wird. Vorab lässt er wissen: "Wenn ich da mal Tage nichts gegessen habe, werde ich bestimmt zickig sein." (MG RTL D / Arya Shirazi)

Weitere überraschende Erkenntnis der Umfrage: Rund jeder dritte Befragte würde selbst ins Dschungelcamp gehen - vorausgesetzt, die Bezahlung stimmt.