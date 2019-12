22 Damen kämpfen um das Herz von Sebastian Preuss. (TVNOW / Arya Shirazi)

Jahresanfangszeit heißt immer auch: „Bachelor“-Zeit. In der zehnten Staffel der beliebten RTL-Datingshow sucht abermals ein begehrter Junggeselle nach der großen Liebe: Sebastian Preuss heißt er, gebürtiger Münchner und Malermeister mit eigenem Betrieb und drei festangestellten Mitarbeitern. Außerdem ist der 29-jährige Blondschopf profimäßiger Kickboxer und war mehrfach Deutscher Meister. Sich selbst charakterisiert Preuss so: „Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit, Menschen.“

Zu seinem großen Glück fehle ihm jetzt nur noch die passende Frau an der Seite. Denn nach zwei langen Beziehungen über fünf und eineinhalb Jahren ist Preuss seit Februar 2018 Single. Unter der muskelbepackten Fassade schlummert, wie es scheint, ein sanfter Kern. Das lässt zumindest Preuss' Aussage vermuten, er habe ein Jahr gebraucht, um über das Ende seiner letzten Beziehung hinwegzukommen. Heute habe er damit abgeschlossen und versichert: „Ich habe Interesse an einer neuen, an einer großen Liebe.“

Sebastian Preuss ist der neue "Bachelor". Ab 8.1. geht der 29-jährige Malermeister und Profi-Kickboxer aus München jeden Mittwoch auf die Suche nach seiner Traumfrau. (TVNOW / Stephan Pick)

22 flirtwillige Kandidatinnen umwerben den attraktiven Junggesellen in der neuen Staffel des Dating-Formats, die wie schon im vergangenen Jahr in Mexiko aufgezeichnet wurde. Welche Damen letztlich die meisten Rosen erhalten, zeigt RTL in zehn zweistündigen Folgen, jeweils mittwochs, um 20.15 Uhr.