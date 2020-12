Train Your Baby Like a Dog – Die Hund-Kind-Methode - So. 03.01. - RTL: 19.05 Uhr „Train Your Baby Like a Dog - Die Hund-Kind-Methode“

Umstrittener Ansatz: Hundetrainerin in der Erziehung

Andreas Schoettl

Das klingt nach einem sehr ungewöhnlichen „Experiment“. Problemkindern soll mithilfe moderner Erkenntnisse aus der Hundeerziehung geholfen werden. Besorgte Kritiker an dem Format „Train Your Baby Like a Dog - Die Hund-Kind-Methode“ haben sich bereits zu Wort gemeldet.