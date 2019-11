Am frühen Montagmorgen

Unbekannter legt tote Frau an Straße in Hamburg ab

Grusel-Szenen in einem Hamburger Wohngebiet: Eine Frauenleiche wird an der Straße abgelegt. Jetzt müssen Antworten her: Wie starb sie und warum wurde ihre Leiche an der Straße abgelegt? Und - von wem?