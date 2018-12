Hat seine packende Geschichte Amy Hennig zu verdanken: "Uncharted"-Frontmann Nathan Drake. Für Teil 4 hat die bekannte Games-Autorin aber nicht mehr in die Tasten gehauen, stattdessen war "The Last of Us"-Schöpfer Neil Druckmann an der Reihe. (Naughty Dog / Sony)

Heute ist Games-Veteranin Amy Hennig vor allem für ihre Arbeit als Autorin und Kreativ-Chefin der ersten drei „Uncharted“-Spiele bekannt. Doch die inzwischen 54-jährige US-Amerikanerin war schon vor ihrer Arbeit für Naughty Dog in der Entwicklung tätig: Ehe sie für die Arbeit an „Jak 3“ zu dem bekannten Sony-Studio stieß, war sie als Autorin und Producerin für Crystal Dynamics' „Legacy of Kain“-Reihe tätig, davor als Grafik- und Animations-Künstlerin für Electronic Arts („Michael Jordan: Chaos in Windy City“, „Desert Strike“). Nach dem Weggang von Naughty Dog wechselte Hennig zurück zu Electronic Arts, wo sie unter anderem als Story-Lieferantin für Viscerals eingestelltes „Star Wars“-Singleplayer-Spiel tätig war.

Jetzt wurde bekannt, dass man Hennig im Rahmen der nächsten „Game Developers Choice Awards“ (20. März 2019) für ihr Lebenswerk auszeichnen will. Eine Ehre, die vorher Branchen-Größen wie PlayStation-Erfinder Ken Kutaragi, „Mario“-Erfinder Shigeru Miyamoto, Epic-Chef Tim Sweeney, Ego-Shooter-Vater John Carmack, „Civilization“-Guru Sid Meier, den Bioware-Gründern Ray Muyzka und Greg Zeschuk sowie Point&Click-Profi Tim Schäfer zuteil wurde.