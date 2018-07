Während sich der Hollywood-Film zu "Uncharted" noch immer in der Vorproduktions-Hölle befindet, haben Nathan Fillion... (Nathan Fillion)

Obwohl Sony schon seit einigen Jahren eine Kino-Verfilmung seiner erfolgreichen PlayStation-Reihe „Uncharted“ vorbereitet, scheint das Projekt nicht so recht in die Gänge zu kommen: Mit „Spider-Man“-Darsteller Tom Holland hat man immerhin schon ein Gesicht für die jugendliche Version von Serien-Held Nathan Drake, doch regelmäßige Skript-Änderungen und Umbesetzungen bremsen die Produktion aus.

Als Regisseur steht der für mehrere „Stranger Things“-Folgen und „Nachts im Museum“ bekannte Shawn Levy auf dem Produktionsplan, ein Gesicht für den erwachsenen Nathan Drake dagegen gibt es bisher nicht.

... und sein Team schon jetzt geliefert: Ein Kurzfilm auf Youtube fängt die Stimmung der Vorlage überraschend gut ein. Auch die Darstellung von Drake durch seinen Vornamens-Vetter Nathan Fillion passt. In manchen Einstellungen... (Nathan Fillion)

Kürzlich hat der kanadische Schauspieler Nathan Fillion für Aufsehen gesorgt, weil er ankündigte, seine Fans bald mit einer Nachricht zum Thema „Uncharted“überraschen zu wollen. Weil außerdem viele „Uncharted“-Enthusiasten den „Serenity“- und „Slither“-Schauspieler für die ideale Nathan-Drake-Besetzung halten, war die Euphorie groß. Allerdings entpuppte sich die Neuheit nicht als Besetzung für den kommenden Kino-Blockbuster. Stattdessen präsentierte Fillion einen von „Gridlocked“-Regisseur Allan Ungar inszenierten Youtube-Kurzfilm. In der etwa 15-minütigen Episode übernimmt Fillion selber die Rolle des bekannten Abenteurers, während der bereits in „Gridlocked“ zu sehende „Avatar“-Fiesling Stephen Lang Drakes Mentor Sully spielt. Ebenfalls mit von der Partie sind Geno Segers („Banshee“), Kampfsport-Experte Ernie Reyes und Mircea Monroe („Magic Mike“).

Humor, Action-Choreografie sowie Adventure-Elemente sind dabei überdeutlich an der Spiele-Reihe orientiert - entsprechend begeistert reagierten viele Fans. Leider zeigt sich zugleich, warum Nathan Fillion trotz seiner Ähnlichkeit zum Spiele-Helden nur bedingt für die Hauptrolle geeignet ist: In „Uncharted 3“ ist Drake 34 Jahre jung, im vierten Teil dürfte er also noch immer Mitte oder höchstens Ende 30 sein. Nathan Fillion dagegen zählt bereits deutlich sichtbare 47 Lenze und könnte demnach höchstens eine deutlich ältere Version des Schatzjägers spielen.