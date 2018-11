Ein goldener Joystick für das beste visuelle Design und die überzeugendste Geschichte ging an Sonys "God of War". (Sony)

In London wurden zum 36. Mal die „Golden Joystick Awards“ verliehen - und besonders freuen durfte sich dabei Hidetaka Miyazaki von From Software. Er bekam für die Arbeit an seiner einflussreichen „Dark Souls“-Reihe prompt den „Lifetime Achievement“-Preis. In den vergangenen Jahren ging die begehrte Trophäe unter anderem an „Bioshock“-Guru Ken Levine, „Metal Gear“-Mastermind Hideo Kojima, den verstorbenen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata, „Zelda“-Profi Eiji Aonuma und „Civilization“-Erfinder Sid Meier.

Weitere Preise des Abends gingen an Sonys „God of War“ („Best Storytelling“ und „Best Visual Design“), „Fortnite Battle Royale“ („Best Competetive Game“), „Monster Hunter World“ („Best Cooperative Game“) und „Dead Cells“ („Best Indie Game“).

Wargamings „World of Tanks“ dagegen wurde mit einem „Still Playing“-Award für seine Langlebigkeit belohnt, während man Blizzards „Overwatch“ zum eSports-Game des Jahres gekürt hat. Bestes VR-Spiel wurde „Elder Scrolls 5: Skyrim“ für PlayStation VR, der Preis für das „Nintendo-Spiel des Jahres“ ging an „Octopath Traveler“ und der für das beste Xbox-Spiel 2018 an „Forza Horizon 4“.

Überraschend still war es dagegen um „Red Dead Redemption 2“: Rockstars viel gelobter Wildwest-Titel bekam zwar einen Kritikerpreis, aber Jury-seitig ging das Epos leer aus. Einen Pokal für das stärkste Mobile-Game wiederum wanderte in den Trophäen-Schrank der „PUBG“-Macher.