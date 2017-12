Beachtung und Zuwendung zu geben, ist das größte Geschenk in jeder Façon, und es lässt sich trainieren. (dpa)

Das Christentum erlebt in Deutschland eine schwierige Zeit. Selbst die Kirchenmitglieder kehren sich ab, nicht mal ein Drittel von ihnen geht regelmäßig in einen Gottesdienst, wie eine Umfrage des Allensbach-Instituts für die FAZ gerade ergeben hat. Und das Insa-Institut fand für „Bild“ heraus, dass mehr als jeder zweite Deutsche einen Kirchgang zu Weihnachten in diesem Jahr ausschließt. Dabei ist es doch eines der wichtigsten Feste der Gläubigen und feiert die Geburt Christi.

Aber Gesellschaften verändern und entwickeln sich, und es lohnt nicht, darüber zu lamentieren. Jeder soll nach seiner Façon selig werden, das ist ein schöner Grundsatz, den Friedrich der Große vor fast drei Jahrhunderten geprägt hat. Nur steht die Abkehr vom Christentum in einem schrillen Kontrast zu der Bedeutung, die Weihnachten jenseits des Kirchlichen trotzdem zufällt.

Familien planen den Heiligabend Wochen und Monate im voraus, bemühen sich, Missklänge hinter sich zu lassen, und beschenken sich in immer größerem Ausmaß. Mag sein, dass Christus eine geringere Rolle spielt – aber der Weihnachtsmann ist allgegenwärtig.

Kinder wissen ab einem gewissen Alter, dass es ihn gar nicht gibt, und entscheiden sich meist dafür, trotzdem ihren Glauben an den Weihnachtsmann nicht gleich aufzugeben. Die Aussicht auf Geschenke spielt eine Rolle, aber die Figur ist vielschichtiger. Er erfüllt die geheimsten Wünsche ja nur, wenn man artig war, und zu seinem Instrumentarium gehört neben dem Geschenkesack auch die Rute.

Der Weihnachtsmann ist also jemand, der einmal im Jahr genau hinsieht und sich ein Bild macht: wohlwollend, gutmütig, aber auch streng. Er schenkt Beachtung. Und das ist ein Gedanke, der zum Fest der Liebe passt. Beachtung und Zuwendung zu geben, ist das größte Geschenk in jeder Façon, und es lässt sich trainieren. In diesem Sinne für die Gläubigen ebenso wie für die Ungläubigen und auch für die dazwischen: Frohe Weihnachten!

