Jeweils nachts lauert ihr der Maskenmann auf: Tree Gelbman (Jessica Rothe) kämpft um ihr Leben. (TVNOW / © 2017 Universal City Studios Productions LLLP.)

Was passiert, wenn „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit „Scream“ gekreuzt wird? Das lässt sich in dem Slasherfilm „Happy Deathday“ (2017) verfolgen. RTL zeigt den US-Thriller mit Jessica Rothe in der Hauptrolle der Studentin Tree Gelbman als Free-TV-Premiere. Erzählt wird von Trees Geburtstag, der zu ihrem Todestag wird: Am Abend des Partytags ermordet eine maskierte Person das blonde College-Girl. Doch ihre Augen schlägt Tree nicht etwa im Jenseits auf. Sie erwacht am nächsten Tag wieder in ihrer Studentenbude - genau wie am Tag zuvor.

Schnell ahnt man: Tree steckt in einer Zeitschleife fest. Sie muss ihre Ermordung wieder und wieder erdulden. Wie lässt sich die sadistische Horror-Logik durchbrechen? Von einem revolutionären Slasher ist der Film sicher weit entfernt. Einige amüsante Einfälle und eine präsente Hauptdarstellerin sorgen allerdings für kurzweilige Momente.