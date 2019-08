Sie stellen sich bei Gastgeber Kai Pflaume (Mitte) den Duellen "Klein gegen Groß" (von links): Ben Zucker, Tobias Moretti, Bianca Claßen, Natalia Belitski, Jürgen Vogel und Frank Rosin. (NDR / Thorsten Jander)

Die Schauspieler Natalia Belitski und Jürgen Vogel sind erst im Januar Eltern einer Tochter geworden. Durch den täglichen Umgang mit dem Kind sollten sie ihre Skills im Haushalt verbessert haben, oder? Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in einer TV-Show sollen sie bei Gastgeber Kai Pflaume in „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ genau das unter Beweis stellen. Die Herausforderung allerdings ist sehr ungewöhnlich. Es geht ums Staubsaugen.

Das Saugen, das wohl nur sehr wenige Männer wirklich gerne machen, ist genau die Lieblingsbeschäftigung des neunjährigen Gabriel aus der Nähe von Wien. Durch seinen ersten Kinderstaubsauger ist diese Vorliebe für die Reinigungsgeräte entstanden. Mittlerweile besitzt er acht von ihnen. Im Duell mit Belitski und Vogel behauptet er nun, er könne nur anhand der Motorengeräusche mehr Staubsauger identifizieren als das Schauspieler-Paar.

Natalia Belitski und Jürgen Vogel sind bei Kai Pflaume zum ersten Mal gemeinsam in einer TV-Show zu sehen. (NDR / Thorsten Jander)

In der vom NDR produzierten beliebten Familienshow ist aber auch Fußballwissen gefragt. Der neunjährige Ole beispielsweise will möglichst viele Fußball-Legenden nur anhand ihrer Vereinsstationen erkennen. Der Junge tritt an gegen echte Experten und fordert die bekannten Sportkommentatoren Jörg Wontorra und Tom Bartels heraus.

Weitere Stargäste der von Kai Pflaume moderierten Sendung sind unter anderem Koch Frank Rosin, die bekannte Youtuberin Bianca „Bibi“ Claßen, Tobias Moretti sowie der Sänger Ben Zucker.