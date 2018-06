2013 nannten sich BTS aus Korea noch Bangtan Boys, 2018 stehen sie an der Spitze der US-Charts. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Wer ab und zu einen Blick auf die US-Charts wirft, weiß: Der amerikanische Musikmarkt funktioniert nach seinen eigenen Regeln, und Beiträge von außerhalb haben es dort oft schwer. Bestes Beispiel: Robbie Williams' beste Chartplatzierung in den USA war ein 43. Platz. Umso erstaunlicher, was die Gruppe BTS aus Korea nun geschafft hat: Mit ihrem neuen Album „Love Yourself: Tear“ eroberten sie als erste K-Pop-Band die Spitze der Billboard-Charts.

Nachdem sie 2017 bereits mit ihrer EP „Love Yourself: Her“ in den US-amerikanischen Top-10 gelandet waren, verdrängten BTS (kurz für Bangtan Boys) nun den New Yorker HipHop-Giganten Post Malone und dessen Album „Beerbongs And Bentleys“ vom ersten Platz.

In Korea und Japan sind die BTS-Mitglieder längst Megastars, nun erobern sie nach und nach den Rest der Welt. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Gegründet wurden BTS 2013, seither hat sich die Boyband nach US-amerikanischem Vorbild trotz koreanischer Texte zu einem internationalen Phänomen entwickelt, das nicht nur in Korea, Japan und den USA wahrgenommen wird: In Großbritannien landeten BTS mit „Love Yourself: Tear“ auf Platz acht in den Albumcharts, in Deutschland reichte es immerhin zu Platz 17.