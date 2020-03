Ein besonders brisantes Thema für die erste Live-Sendung hat sich Marco Schreyl da ausgesucht: Das Coronavirus wird Thema sein. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Als Moderator „Marco Schreyl“ mit seiner gleichnamigen Sendung am 10. Februar startete, setzte sich der Daily-Talk zum Ziel, gesellschaftsrelevante Themen anzusprechen. Themen, die „in der U-Bahn und am Küchentisch besprochen werden können“. Und über was wird am Küchentisch aktuell mehr diskutiert als über das mediale Thema Nummer Eins: das Coronavirus? Seit Wochen sind Ansteckungsgefahr, Schutzmaßnahmen und statistische Wasserstandsmeldungen zur Zahl der Infizierten im Netz, im TV und auf den Titelblättern an der Tagesordnung. Nun geht der RTL-Talk das erste Mal live und widmet sich am Mittwoch, 4. März, 16 Uhr, ebenfalls dieser Thematik. Der Titel der Sendung „Coronavirus - Unsichtbare Gefahr oder Panikmache“ beschreibt den Gemütszustand hierzulande recht treffend.

„Das Coronavirus beschäftigt gerade die ganze Nation, und ich freue mich, dass wir am Mittwoch in unserer ersten Live-Sendung dieses Thema mit unseren Gästen besprechen! Wie gefährlich ist Corona wirklich? Und wie beeinflusst das Virus aktuell unseren Alltag?“, fasst Schreyl zusammen, warum gerade der Corona-Virus als Aufhänger für die erste Live-Sendung taugt. Inwiefern Marco Schreyl und sein Team die Vorzüge einer Live-Sendung nutzen und ihre Risiken minimieren können, wird der Donnerstag zeigen.

„Mehr Live. Mehr Aktualität“

Thorsten Gieselmann, Head of Producers Daytime bei RTL, untermauert noch mal den Anspruch des Daily-Talks: „Mehr Live. Mehr Aktualität. Mehr Relevanz. Das haben wir uns mit 'Marco Schreyl' fest vorgenommen und werden es mit unserer ersten Live-Sendung zum Coronavirus auch umsetzen.“ Zudem hob er die Anpassungsfähigkeit des Daytime-Formats ans gesellschaftliche Geschehen hervor: „Ich freue mich, dass wir am Nachmittag eine Sendung haben, die flexibel und direkt auf solche Themen reagieren kann“, so Gieselmann.