Sven Nowak (Gunter Berger, liegend) erleidet einen Schwächeanfall, seine Frau Rita (April Hailer, links), Raffael (Florian Fitz) und Mandy (Annette Frier) sind bestürzt. (ZDF / Dirk Bartling)

Weihnachten 2007 verschlug es Passagiere und Mannschaft des „Traumnschiffs“ nach San Francisco. Kapitän Paulsen (Siegfried Rauch) überredet den Schiffsarzt Dr. Schröder (Horst Naumann) zu einem Motorradausflug. Doch schon bald geraten die beiden in eine Polizeikontrolle - und werden verhaftet. Passagier Sven Nowak (Gunter Berger) freut sich auf eine aufregende Reise mit seiner Sekretärin und Geliebten, Mandy Bischof (Annette Frier). Dummerweise ist auch ein neugieriger Mitarbeiter (Florian Fitz) des Liebesausflüglers mit an Bord. Chefhostess Beatrice (Heide Keller) hat derweil alle Hände voll mit ihrem Patensohn Daniel (Patrick Mölleken) zu tun. Der Junge ist der Überzeugung, einige der Passagiere würden sich äußerst merkwürdig verhalten.

Die Kulisse San Franciscos samt Golden Gate Bridge, den berühmten Straßenbahnen sowie dem nahen Highway 1 schmückt diese Ausgabe. Vor gut zehn Jahren war beim Quotendampfer des ZDF - vor allem personell - noch einiges anders: „Kapitän“ Siegfried Rauch, am 11. März 2018 verstorben, ging 2013 von Bord. Selbst sein Nachfolger, Sascha Hehn, kündigte im Mai 2018 an, dem Format den Rücken zu kehren, weil er mit dessen Entwicklung nicht einverstanden war. „Schiffsarzt“ Horst Naumann machte 2010 Schluss und ist mittlerweile 92 Jahre alt. „Chefhostess“ Heide Keller verließ das Schiff am 1. Januar 2018 von Bord. Für sie heuerte Barbara Wussow an.

Altvordere an Land: "Traumschiff"-Kapitän Paulsen (Siegfried Rauch, rechts) und Schiffsarzt Dr. Schröder (Horst Naumann) unternehmen eine Motorradtour in San Francisco. (ZDF / Dirk Bartling)

Die wichtigste Leerstelle bildet jedoch „Traumschiff“-Erfinder und Drehbuchautor Wolfgang Rademann, der Ende Januar 2016 gestorben ist. Mit dem „Traumschiff“ könnte es trotzdem weitergehen. Der erste neue Film hat gezeigt, dass die Nachfolger eine sanfte, aber durchaus umfassende Erneuerung vorgenommen haben.