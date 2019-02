Ja! Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) treten am Donnerstag, 14. Februar, bei "Unter uns" vor den Traualtar. (MG RTL D / Stefan Behrens)

Pünktlich zum Valentinstag wird es bei RTL richtig romantisch. In der Serie „Unter uns“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr) steht am Donnerstag, 14. Februar, eine Traumhochzeit auf dem Programm: Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) geben sich das Jawort.

„So ein Hochzeitsdreh ist auf jeden Fall etwas Außergewöhnliches“, schwärmt die Schauspielerin. „Alle waren gut gelaunt und haben den Tag genossen. Man konnte sich vor Liebe und Romantik kaum retten.“ Ihr Serienbräutigam bestätigt: „Ich meine, es gab jetzt so viel Action zwischen Saskia und Jakob, wo man nie sicher sein konnte, ob das überhaupt gut geht. Diese Heirat war so was von verdient - für beide. Und absolut notwendig!“

Pünktlich am Valentinstag überrascht "Unter uns" die Fans mit der romantischen Traumhochzeit von Saksia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo). (MG RTL D / Stefan Behrens)

Und auch das Hochzeitskleid war für Antonia Michalsky ein Traum. „Es muss hundertprozentig zu Saskia passen, und ich muss mich natürlich auch wohl darin fühlen“, erklärt sie. Privat hat sie allerdings andere Vorstellungen: Sie würde gerne in einem pinken Bikini vor den Traualtar treten.