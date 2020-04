Ihre Unwissenheit ist natürlich nur gespielt (von links): Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton wissen genau, worauf es in ihrem Show-Klassiker ankommt. (ARD/Thomas Leidig)

Im Grunde ist der Vorabend-Klassiker mit den originellen Quizfragen rund um Technik, Kultur, Tierwelt, Sport und allerlei Kuriositäten die fernsehgerechte Variante eines familiären Spielabends. Man sitzt im Familien- oder Freundeskreis beisammen, unterhält sich, reizt und foppt sich gegenseitig im nicht immer ernst gemeinten Wissenswettbewerb und lernt ganz nebenbei ab und an noch etwas Neues. Auch von der Samstagabendausgabe der ARD-Show „Wer weiß denn sowas XXL“ mit Moderator Kai Pflaume darf man in diesem Sinne wieder besten, unaufgeregten Unterhaltungsspaß erwarten.

Dabei dürfte den Charme der Sendung erneut die hektische Schlaumeierei von Teamkapitän Bernhard Hoëcker ausmachen, der auf die entspannte Bierruhe seines Duell-Gegners Elton prallt. Beide führen jeweils die Mannschaften an, für die es in der ARD-Sendung um die Ehre geht. Zuletzt erreichte die „XXL“-Ausgabe der Quizshow am Samstagabend fast 5,7 Millionen Zuschauer. Die regulären Wochen-Folgen, die vor den ARD-Abendnachrichten laufen, erzielten mit mehr als 4,3 Millionen Fans aller Altersklassen Ende März sogar die beste Reichweite der vergangen zwei Jahre. Es läuft eben für Pflaume, Elton und Hoëcker.