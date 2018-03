Musikalisches Lebenszeichen von Michael Stipe: Auf Instagram teilte der Musiker einen Ausschnitt aus einem neuen Song. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Michael Stipe hat auf Instagram einen Ausschnitt seines ersten Solotracks seit dem Ende seiner Band R.E.M. vor sieben Jahren geteilt. Das Stück hört auf den Titel „Future, If Future“ und ist den Teilnehmern der „March for our Lives“-Demonstration gewidmet, die am vergangenen Sonntag in Washington und anderen US-Städten gegen Waffengewalt auf die Straßen gingen.

Stipe hatte zuletzt 2011 mit seiner langjährigen Band R.E.M. das Album „Collapse Into Now“ veröffentlicht, anschließend trennte sich die Gruppe einvernehmlich. In den vergangenen Jahren stand Stipe immer wieder als Gastmusiker oder mit Coverversionen auf der Bühne. Ob „Future, If Future“ Vorbote eines ersten Solo-Albums sein wird, ist nicht bekannt.