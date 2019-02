Der Orient-Express - Sa. 16.03 - ARTE: 20.15 Uhr Der Orient-Express

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unterwegs mit VIPs wie Hercule Poirot

Rupert Sommer

Luxus, wie aus der Zeit gefallen: Der neue ARTE-Dokumentarfilm schwelt in Erinnerungen an eine Zeit, in der Könige, Adelige, Diplomaten, Schwerreiche und Schwerverbrecher noch auf der Schiene reisten.