Nach Medienberichten geht die Staatsanwaltschaft dem Verdacht einer Briefbombe nach. (Symbolbild) (dpa)

In der Innenstadt der südfranzösischen Stadt Lyon hat sich am Freitagabend eine Explosion ereignet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht von einem "Angriff". Es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Toten, sagte er am Freitagabend im Interview des YouTubers Hugo Travers. Nach Angaben der Präfektur wurden bei der Explosion in der ostfranzösischen Stadt am frühen Abend acht Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht nach Medienberichten dem Verdacht einer Briefbombe nach.

Die zuständige Präfektur rief Passanten auf, das Gebiet zu meiden, und richtete einen Sicherheitsbereich ein. (dpa)

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24. Mai 2019

